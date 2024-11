Primi tre anni Autolinee Toscane | 1 200 assunzioni

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

tre: 1.200Più di 400 nuovi bus, 1.200 nuovi assunti con contratti a tempo indeterminato di cui 556 formati internamente con il progetto Accademia, oltre mille paline elettroniche, 6 mila dispositivi contactless per pagare il biglietto a bordo in un “tap”, oltre 17 mila telecamere di sicurezza su tutta la flotta, comunicazione diretta ai passeggeri, una app già scaricata oltre 1 milione e 300mila volte e un ecosistema digitale attivo h24 e per 365 giorni l’anno che ha portato ad oggi, alla vendita di oltre 75 milioni di biglietti e più di 2 milioni e 200mila abbonamenti.Sono questi alcuni numeri, fra i tanti cheha presentato al Museo di Arte Contemporanea Pecci di Prato a istituzioni e rappresentanti della società civile.“I numeri di AT – afferma il presidente della Regione Giani – descrivono una crescita dell’uso del trasporto pubblico fra i cittadini e che interessa ogni segmento dell’offerta all’utenza, dagli studenti, ai lavoratori a chi usa i mezzi per spostarsi per visitare la Toscana.