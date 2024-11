Gaeta.it - Palazzo Aeronautica: aperture straordinarie e valorizzazione della cultura della legalità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Militare si impegna a promuovere valori die trasparenza attraverso l’apertura al pubblico deldell’a Roma. Questa iniziativa è parte di un programma più ampio volto a far conoscere al cittadino il lavoro fondamentaleForza Armata e a consentire la fruizione di un patrimonio architettonico di grande rilievo. Questa occasione offre quindi un’importante opportunità per esplorare la storia e l’architettura di un edificio emblematico.L’importanzaGiornataTrasparenzaLa GiornataTrasparenza, celebrata il 7 novembre, è un’importante manifestazione che si pone come obiettivo la diffusione di unatrasparenza nelle istituzioni italiane. L’Militare, allineandosi a questa iniziativa, ha aperto le porte dial pubblico.