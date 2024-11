Quifinanza.it - Nuova Sabatini, dalla Manovra 400 milioni per sostenere le Pmi italiane

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rilancia la misura denominataper incoraggiare le piccole e medie impresea potenziare le proprie risorse con attrezzature e tecnologie all’avanguardia.Dal 2013, questa agevolazione si pone l’obiettivo dilo sviluppo delle piccole e medie imprese attraverso il finanziamento di macchinari, impianti, dispositivi digitali e sistemi di automazione, favorendo una ripresa concreta e tangibile per chi punta all’innovazione.: una spinta economica per le imprese che puntano a crescereNella Legge di bilancio 2025, l’articolo 75 rinnova l’impegno economico verso la, con un’iniezione di fondi che arriva a 400per il 2025, seguiti da altri 100nel 2026 e ulteriori 400per ogni anno dal 2027 al 2029.