Marcus Thuram spacca in campo e fuori a colpi di outfit

Quando si ha l'ardire di sfoggiare a Venice Beach una vecchia maglia dell'Inter di metà anni Duemila, a maniche lunghe e con il nome di Adriano sulle spalle, è il segno che sei tutto il contrario di una personalità banale. Ecco: banalità è proprio la parola mancante nel vocabolario di, sia per quello che fa in– quest'anno si è riscoperto particolarmente a suo agio vicino alla porta, segnando già otto gol in 13 presenze – sia per il suo stile: uno stile di volta in volta fresco e originale, attento alle tendenze del momento, da perfetto interprete di quello che oggi ci si aspetta da uno sportivo contemporaneo.L'attaccante dell'Inter è molto appassionato di moda: è presenza fissa nelle passerelle della Fashion Week milanese (quest'anno lo abbiamo visto alle sfilate di JW Anderson e Bottega Veneta), fa spesso parlare di sé per azzardi di stile che ripagano (alla festa dello scudetto interista ha esibito un paio di Oakley Kato decisamente appariscenti), e quando si parla di sneaker game non si tira certo indietro – soprattutto se si tratta di Jordan, le sneaker che sembra preferire e di cui ha indossato modelli rari.