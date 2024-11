Gqitalia.it - Lewis Hamilton si veste da cattivo degli anime come nessun altro

Leggi l'articolo completo su Gqitalia.it

sarà anche arrivato decimo al Gran Premio di San Paolo nel fine settimana, ma è sempre il numero uno nell'abbigliamento maschile. Dai look Rosso Ancora al corpcore, il pilota britannico sadivertirsi con il suo guardaroba. Ma ieri sera a Londra è stato avvistato con qualcosa di più.. Nel senso migliore del termine.Durante una cena di gala per la sua associazione di beneficenza, Mission 44 (che si occupa di costruire un mondo più equo e inclusivo per i giovani),ha indossato un dolcevita completamente nero, abbinato a un enorme cappotto a doppio petto che gli arrivava fino ai polpacci. I suoi pantaloni erano grandi, larghi e svolazzanti e poggiavano su un paio di stivali di pelle super gonfi.Reimagining The FutureShane Anthony Sinclair/Getty Imagesè felice di «vedere altri piloti uscire dal loro guscio»Durante il Gran Premio del Brasile, il pilota parla di Tommy Hilfiger, della ricerca di stilisti e della co-presidenza del Met GalaEra il caso perfetto di buoni che diventano cattivi.