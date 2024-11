Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Camara è pericoloso in attacco. Masciadri si fa trovare pronto

Robinson 7. Produce tanto, il play americano. Soprattutto la tripla del +3 a -22’’ su assist di Johnson da centro area. Preziosa come l’oro, all’interno di una partita da miglior marcatore della squadra con 17 punti, ai quali aggiunge 5 rimbalzi, 4 assist e una super stoppata. Qualche paura quando deve uscire per quel che sembrava un infortunio preoccupante. Poi però rientra e la decide. Marini 6,5. Due sprazzi di carattere e talento infinito all’interno di una partita molto al di sotto del par. Il primo nel parziale di 15-0 a fine secondo quarto. Il secondo nel finale di partita, con entrate di lettura e gambe come solo lui sa fare. Anumba 6. Inizio disastroso, prosecuzione migliore. Prende fiducia da quel che sa far meglio: non la difesa, ma la propensione a volare sulla testa di tutti a rimbalzo d’