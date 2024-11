Butac.it - La truffa dello zaino North Face

Leggi l'articolo completo su Butac.it

Un grande classico delle truffe online: le offerte speciali. Quella di oggi però ancora non l’avevamo vista, e quindi ve la raccontiamo. I post che la fanno girare sono tutti simili e recitano:????n? c??m?prate? ?u?n?? z?a?i?n? ??h?e? ????r?t?h F????? fin?ch?é? n??n? ?l?e?g?ge?te? ?q?uest??!!? ??i?a ?s???r?el?l?a la?v??ra? i?n D?ec?athI?n? e? ?m?i ?ha par?lat??? d?i un’??ffe?rt?a? di? cu?i? ?p??ch?i ?s??n? a ?c??n?s?cenz?a!? ?C?h?i?unque? può ?ac?q?u?i?st?a?re? ?l?? zai?n? ??he ??r?th ?F???? ??r?eaIi?s C?lassi?c? ?a?l ?p?rez?z??? ?s?pe?c?ial?e d?i €2?!? ??u?t?t? ?quel?l? ?che? d???v?et?e ?f?ar?e? ?è ?visitar?e ?il? ?s?it?? superpromo.org/decathlon.it e ?r?i?sp??nde?r?e a? ?q?ua?l?c?he? sempli?ce d?m?and?a.? C?i? v?rr?an?n?? s??l? ?30 s?ec?nd?i.? ???nvi?a?t?e? ?que?s?t? me?s?sag?g?i?? ?ai? ?v?str?i a?m?ici? ?e ?pa?r?ent?i ?a?f?fin?c?hé? ?p??ss?an??? ?t?t?e?ne?r?e? a?nc?h?e? l?r? ?q?u?e?s?t?? za?in? ?Se cliccate sul link finite su un sito copia e incolla di mille che abbiamo già visto, dove l’unica cosa a cui sono interessati sono i vostri clic (e poi i vostri dati).