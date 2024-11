Tvpertutti.it - La Talpa e Grande Fratello cambio programmazione: Mediaset li schianta

Negli ultimi giorni, Canale 5 ha apportato cambiamenti significativi alla propriatelevisiva, concentrandosi su due dei suoi reality di punta:e La. Questa decisione arriva in un momento di difficoltà per la rete, in particolare dopo un debutto incerto per La, la cui prima puntata ha totalizzato circa 2,2 milioni di spettatori (più del GF) con il 14% di share, un dato decisamente inferiore alle aspettative. Tale risultato ha portato i Vertici dia rivedere rapidamente il palinsesto di Canale 5, modificando i giorni per cercare di arginare il calo d'interesse del pubblico.Lasi sposta al lunedì,al martedì: una strategia o un azzardo?La strategia di spostare Laalla serata di lunedì potrebbe rivelarsi un azzardo, considerando la concorrenza spietata su Rai1, che proporrà l'ultima stagione de L'Amica Geniale.