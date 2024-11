Iltempo.it - La sinistra italiana scimmiotta Hollywood (finita sotto choc) e grida alla “sciagura Trump”

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Il solito «incidente» della storia. O l'altrettanto classico «gli elettori non ci hanno capito», un evergreen. Più precisamente il breviario, a cui laricorre tutte le volte in cui perdeogni latitudine. Valido dLiguriaPennsylvania, comprensivo anche dell'immancabile analisi della sconfitta, settore in cui gli italiani di solito svettano per competenza acquisita. E dire che ai cugini d'oltre Oceano il Nazareno aveva anche prestato due supporter d'eccezione, i gemelli del goal Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza, checonvention democratica di Chicago avevano giurato sulla vittoria di Kamala Harris. Il progresso contro l'oscurantismo, l'eterno duale che infiamma le sinistre occidentali di ogni dove. «La vittoria di Donaldalle elezioni Usa è una brutta notizia per l'Italia e per l'Europa», dice Elly Schlein dal giro elettorale in Umbria, per ricordare che anche loro non se la passano molto bene.