Napolipiu.com - Kvaratskhelia-Napoli, è gelo sul rinnovo: spunta la clausola che blocca tutto

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

La richiesta degli agenti del georgiano mette in stallo la trattativa. Il club azzurro non accetta le condizioni Un nuovo ostacolo si frappone tra ile ildi Khvicha. La trattativa per il prolungamento del contratto del talento georgiano si è arenata su un punto specifico: larescissoria.La richiesta degli agentiCome riporta il Corriere dello Sport, dopo la partita con il Milan, il DS Manna ha incontrato l’agente Mamuka Jugeli per discutere il futuro del gioiello azzurro. Sul tavolo un’offerta importante del club: un contratto fino al 2029 con un significativo adeguamento economico.La proposta delnon ha però soddisfatto l’entourage di. Gli agenti del georgiano hanno posto una condizione precisa: l’inserimento di unarescissoria da 80 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dalla società partenopea.