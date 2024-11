Gaeta.it - Inaugurazione del CERS a Spoltore: liste d’attesa al centro del dibattito

Facebook WhatsAppTwitter La recentedelErogazione Servizi diha messo in luce una questione cruciale: le lungheper le prestazioni sanitarie. Durante l’evento, un utente ha vissuto un momento di forte tensione, mostrando pubblicamente una prenotazione con un’attesa stimata di 580 giorni. Questa situazione ha scatenato una reazione del direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, e ha spinto l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, a intervenire per chiarire la posizione dell’amministrazione sanitaria.Le reazioni all’accaduto: tra sorpresa e disappuntoNell’atto di chiusura della sua intervista, il direttore generale Michitelli si è mostrato sorpreso e irritato dall’uscita del cittadino. Per Michitelli, il momento non era appropriato per sollevare una questione tanto delicata.