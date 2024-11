Ilrestodelcarlino.it - Il Rimini debutta all’ora di pranzo. E allo stadio arrivano... le lasagne

Dalle 14.30 in giù ilnella sua storia ha sperimentato tutti gli orari possibili e immaginabili. Ma per il lunch match è un debutto assoluto. Domenica per i biancorossi ci sarà la primadiper la gara contro la Torres. Fischio d’inizio alle 12.30 e,ra, il bar del ’Romeo Neri’ è pronto ad apparecchiare la tavola. Mettendo in menù un piatto dial costo di 6 euro. Chi vorrà accomodarsi a tavola e non restare così a stomaco vuoto dovrà prenotarsi (chiamando il 348-9042093). Proprio come al ristorante per una domenica diversa dal solito. Sperando poi che quel clima di piacevole convivialità domenicale non sia spezzato dal risultato sul campo. Perché ilper il debutto nel sunday lunch affronterà un avversario di quelli tosti. La Torres sin qui in viaggio è stata una versa macchina da guerra.