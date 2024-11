Quotidiano.net - Il politologo Spannaus: “Trump sorprendente. A trainarlo l’inflazione”

Roma, 7 novembre 2024 – Una vittoriae un presidente che già da subito farà sentire la sua presenza sulla scena interna e internazionale. Andrew, giornalista americano e autore del libro L’enigma americano spiegato agli europei (Solferino Libri) spiega comeabbia vinto e cosa ci si debba aspettare. Andrew, qual è la sua lettura di questo voto? TOPSHOT - Supporters react to election results during an election night event for US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris at Howard University in Washington, DC, on November 5, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) “La forza della vittoria di Donaldin queste elezioni è stata. È riuscito persino a ottenere la maggioranza del voto popolare (solitamente conquistata dai democratici ndr).