"Il nostro nido dei lettori ora ha una biblioteca"

"Abbiamo attivato una rete con le biblioteche di zona e con “Io Leggo Perché“ e grazie alla sensibilizzazione delle famiglie siamo riusciti a creare anche unascolastica, all’interno del". Serena Agresta è la coordinatrice dell’asilo di via Nenni a Milano, tra i 50 della città che partecipano al progetto promosso dall’Associazione Italiana Editori, arrivato alla nona edizione. "Leggiamo tantissimi libri ai nostri bimbi, è fondamentale nella fascia 0-3 e le famiglie lo sanno bene: aiuta a sviluppare il linguaggio e non solo. I bimbi apprezzano molto il momento della narrazione, lo aspettano". Oltre ai nidi, sono 1.181 le scuole milanesi iscritte quest’anno all’iniziativa, 2.023 le librerie. Dal sabato al 17 novembre scatta una nuova chiamata alle donazioni per potenziare le biblioteche scolastiche di tutta Italia.