Game-experience.it - Halo, le colonne sonore della trilogia originale saranno disponibili in vinile in edizione limitata

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

Studios e Laced Records hanno unito le forze per portare per la prima volta la musica iconicadisu.Il cofanetto inOriginal Trilogy Soundtrack Collection Limited Edition è ora disponibile per il pre-ordine sul sito di Laced Records, contenente al suo interno ben 83 tracce di: Combat Evolved,2 e3, appositamente rimasterizzate per ile stampate su otto LP pesanti con effetto galassia.Ogni colonna sonora del gioco sarà ospitata in una custodia esterna a dorso largo con buste interne stampate. A loro volta,contenute in una scatola rigida da collezione con pellicola laminata argentata e logoimpresso.Dei set separati per: Combat Evolved (doppio LP),2 (triplo LP) e3 (triplo LP) sonoanche come set inLimited Edition con effetto galassia presso lo store Laced; con le tradizionali versioni innero del cofanetto e set separatipresso rivenditori terzi a breve.