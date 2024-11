Ilfattoquotidiano.it - Gino Panaiia, recuperato nelle acque del Naviglio Pavese il corpo del 25enne scomparso ad Halloween

A un giorno dalla sospensione delle ricerche, ilè statodai vigili del fuoco di Milano lungo l’Alzaia, poco dopo il Comune di Casarile. E dopo le procedure di identificazione – difficili, visto che il cadavere era immerso in acqua da alcuni giorni -, i carabinieri hanno stabilito che si tratta di, illa notte didopo una serata in un locale,campagne di Zibido San Giacomo. Il giovane è stato riconosciuto, durante una prima ricognizione medico legale, da alcuni tatuaggi. L’autopsia dovrebbe essere disposta a breve dall’autorità giudiziaria. Servirà infatti anche escludere (o avallare) che ci siano lesioni compatibili con un atto doloso.Nei pressi della cascina dove si sono perse le tracce del giovane, i carabinieri hanno trovato 20 chili di eroina in un borsone e un cellophane con altri 1.