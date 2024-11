Fai-I luoghi del cuore raccolti 450 mila voti | sul podio la Scuola militare della Nunziatella con la sua chiesa

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

A meno di due mesi dal lancio del 12° censimento de “Idel”, promosso dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, la partecipazione di chi ama il patrimonio di storia, arte e natura dell’Italia e desidera salvaguardarlo è straordinaria. Già 450.000online e cartacei sono statifinora (il voto prosegue fino al 10 aprile 2025 su idel.it e mediante i moduli cartacei scaricabili dal sito): uno dei migliori risultati iniziali mai registrati in vent’anni di programma. Migliaia di persone hanno segnalato ad oggi oltre 20.000e molti si stanno unendo per promuovere la raccolta; partecipano associazioni ed enti già costituiti, dalle Pro Loco a realtà culturali ben radicate sui territori, come pure Comuni, Parrocchie e scuole, ma nascono anche molti gruppi e comitati ad hoc, spesso ampiamente partecipati dalla società civile: sono 105 quelli attivi al momento, presenti in 18 regioni.