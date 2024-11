Anteprima24.it - De Vita Soccer, obiettivo salvezza nel mirino: arriva Raffio

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn avvio di stagione complicato per la DeCalcio a 5 che, oltre alle difficoltà rappresentate dall’approccio con la serie C2, si è trovata a fare i conti con il fattore campo, non potendo usufruire di una struttura in città e praticamente costretto a giocare in “trasferta” anche le gare casalinghe.Nonostante tutto la società, rappresentata dal presidente Veronica Sanginario, non si è fatta trovare impreparata e sta provando in tutti i modi ad allestire una rosa che può mettere in condizioni il tecnico Alfredo Dedi raggiungere lanella prima stagione di Serie C2.L’ultimo rinforzo rappresenta un vero e proprio colpo per la categoria. Angelo, esperto calcettista sannita ha sposato il progetto della Dee sarà già disponibile per la prossima gara contro il Futasal Santa Maria Capua Vetere.