Lanazione.it - Crolla finestra e colpisce una prof. Il dirigente: "Spostate i banchi". Genitori infuriati, alunni in sciopero

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di Michela Carlotti Finestre che non si possono aprire per il rischio che cadano, infiltrazioni d’acqua dal tetto, palestra inutilizzabile. Alcunideglidel Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Villafranca sono sul piede di guerra. "Invece di consegnare la palestra alla scolaresca, a settembre sono iniziati i lavori di ristrutturazione". Ad ormai due mesi dall’inizio della scuola, l’insofferenza sale e si cercano risposte. "Giorni fa un’insegnante è finita al pronto soccorso perché labasculante del bagno docenti le è caduta addosso mentre cercava di aprirla tirando l’apposito gancio" racconta un genitore. Ed in attesa di interventi e manutenzioni di cui viene lamentata l’assenza, ilscolastico ha prodotto una circolare chiedendo in via cautelare di spostare idalle finestre: "Per motivi di sicurezza – si legge – idegli studenti non possono essere disposti a ridosso delle finestre" e si invita a mantenere una, non meglio precisata, distanza di sicurezza.