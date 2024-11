Iodonna.it - «Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare. Per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare»

Francesca De André non è certo una che le manda a dire. Neanche quando si tratta del padre Cristiano. «di unper» ha detto l’ex gieffina in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. Un riferimento all’omaggio a Faber che Cristiano De André sta portando in tour. Non solo. Al settimanale, Francesca ha raccontato che cosa pensa dell’arte del padre e perché si sente più vicina al nonno Fabrizio De André. 25 anni senza Fabrizio De André, 10 canzoni del poeta degli ultimi da riascoltare X Leggi anche › Francesca De André operata d’urgenza: «Non potrò più avere figli naturalmente» Francesca De André critica papà CristianoIl rapporto complicato tra Francesca De André e suo padre Cristiano non è una novità.