Lettera43.it - Commissione europea, i socialisti contro Fitto: «Non può essere vicepresidente»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Raffaelenon avrà i voti deidel Pse. Il percorso del rappresentante scelto da Giorgia Meloni verso la vicepresidenza dellanon solo si è complicato, ma rischia di trasformarsi in un caso politico. Già al summit del Partito deieuropei che ha preceduto il Consiglio di ottobre, infatti, è stata presa la decisione di non votare in favore di. Allora Iratxe Garcia Peres, capogruppo di S&D, ha spiegato che «il gruppo non è in grado di sostenere un voto favorevole per il rappresentante italiano». Una linea su cui si sono posizionati anche Verdi e Renew e che adesso è stata confermata anche daifrancesi. Il capodelegazione Rafael Glucksmann ha infatti affermato che «non deve».Rafael Glucksmann (Getty Images).