Quifinanza.it - Come la vittoria di Trump potrebbe pesare sui mutui italiani

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Ladi Donaldalla presidenza degli Stati Unitiavere effetti imprevisti sui tassi dei. Nonostante l’oceano di distanza, le scelte economiche del tycoon a stelle e striscero avviare un domino sui mercati internazionali, con ripercussioni concrete per chi sta pensando di acquistare casa o rinegoziare il proprio mutuo in Italia.La strategia della Fed e le mosse obbligate per l’EuropaGli analisti di Facile.it lanciano un’ipotesi che fa riflettere (e preoccupare): il ritorno diportare a un aumento della pressione inflazionistica negli Stati Uniti, un fenomeno che costringerebbe la Federal Reserve a ripensare la sua politica sui tassi di interesse.I tagli recenti verrebbero messi in pausa, frenando così l’abbassamento dei tassi. Un passo del genere da parte della Fed renderebbe più appetibili i titoli di Stato americani, attirando investitori da tutto il mondo e lasciando l’Europa e, di conseguenza, l’Italia a dover fare i conti con le conseguenze di una potenziale fuga di capitali.