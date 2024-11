Lanazione.it - Beko, è il giorno del tavolo a Roma. L’arcivescovo: "Sto con i lavoratori"

Si riunisce oggi al ministero delle Imprese e del made in Italy ilnazionale sulla vertenza. Saranno presenti, oltre ai sindacati, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e Valerio Fabiani, delegato alle crisi industriali del presidente della Regione Eugenio Giani. Alla vigilia dell’incontro anche l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino vuole testimoniare la vicinanza della Chiesa senese ai, che rischiano di perdere il posto. Da tempo il Servizio per la Pastorale Sociale e la Caritas dell’Arcidiocesi stanno monitorando le diverse vertenze aperte sul territorio di Siena e provincia con l’attenzione aie alle tante famiglie coinvolte. Nel recente incontro dei sindacati con il cardinale Augusto Paolo Lojudice è stata evidenziata la necessità di fare rete tra istituzioni, chiesa, parti sociali e società civile per essere accanto a chi rischia di perdere il proprio posto di lavoro con ricadute sociali ed economiche importanti e preoccupanti su tutto il territorio.