Quotidiano.net - App per monitorare il tragitto casa-scuola

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

L’obiettivo è quello di fornire alle famiglie un monitoraggio in tempo reale dei viaggi dei propri figli nel. Tutto grazie all’app Tiemme Kids, intuitiva e facile da usare, che permette a mamma e papà di seguire l’intero percorso del figlio, dall’ingresso nel bus fino alla destinazione, direttamente dallo smartphone. Il funzionamento è molto semplice. In pratica gli studenti ricevono un badge personale che devono avvicinare a un lettore ogni volta che salgono o scendono dal bus. In questo modo i genitori possono ricevere notifiche in tempo reale tramite l’app, e si garantisce un controllo costante e offrendo serenità alle famiglie. Prende il via a Capolona, primo paese in tutto il Casentino, questo progetto di trasporto scolastico che punta sulla sicurezza degli spostamenti sul territorio.