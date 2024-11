Lanazione.it - Alla scoperta di Chicago . Il viaggio della sindaca di Barga

Fino al 10 novembre prossimo ladiCaterina Campani sarà a, nello stato dell’Illinois degli Stayti Uniti d’America. La visita per incontrare la folta comunità italiana che vede anche molte famiglie originarie del comune di. Ilè stato organizzato insieme all’associazione Lucchesi nel Mondo che sarà presente con la presidente Ilaria Del Bianco. L’obiettivo, fa sapere in un comunicato l’Amministrazione Comunale, rafforzare l’impegno e l’attenzione del comune dinei confronti dei bargo-esteri, Alparteciperà anche Ci sarà anche l’arciprete di Fornaci, don Giovanni cartoni che di fatto ha aperto nel gennaio 2023 la strada per rinsaldare il legame con i bargo-iani, con la visita che effettuò in occasione dei cento anniparrocchia di Fornaci dove furono raccolti anche i fondi a favore del restauro dell’antica pieve romanica di Loppia.