Al via il festival internazionale dedicato a turismo, patrimonio e sostenibilità

Firenze, 7 novembre 2024 - Che cos'è ilsenza le comunità che lo hanno prodotto, se ne prendono cura e lo mantengono vivo e unico? Quali dinamiche sorgono tra le comunità e il loroo tra comunità straniere e illocale? Quali effetti e impatti economici ha ilsu una comunità?: saranno queste le domande al centro della 4/a edizione del"The World In Florence”, l’iniziativa ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond Tourism, che dall’11 al 13 novembre porta a Firenze, tra lo storico Palazzo Coppini e l’Auditorium al Duomo, il meglio del panoramadelculturale e naturale. Dopo le prime edizioni a cui hanno partecipato più di 40 Paesi, la tre giorni prevede un confronto che verterà su tematiche come il rapporto della comunità locale con il proprioe quello delle comunità straniere con illocale con un focus sul rapporto delle comunità straniere a Firenze, le diverse forme di accessibilità ale le ricadute economiche che è in grado di generare, oltre alla già consolidata narrazione di itinerari rappresentativi delle identità culturali dei territori partecipanti.