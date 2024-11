Oasport.it - A che ora Sinner-De Minaur, ATP Finals 2024: dove vederla in tv, streaming, programma in chiaro

Ancora tre giorni di attesa prima del debutto ufficiale di Jannikalle ATP, ultimo torneo stagionale del circuito maggiore insul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. L’esordio dell’azzurro nel round robin avverrà proprio nella giornata inaugurale dell’evento, domenica 10 (non prima delle ore 20.30), contro l’australiano Alex De.Il numero 1 al mondo, sorteggiato nel gruppo Ilie Nastase, vuole cominciare con il piede giusto la sua avventura nel “Torneo dei Grandi Maestri” per fare subito un grosso passo avanti in ottica qualificazione alle semifinali., in caso di successo su De, affronterà poi martedì 12 novembre il vincente dello scontro diretto tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz.I precedenti sono estremamente favorevoli per Jannik, che ha collezionato ben sette vittorie consecutive nei confronti dell’attuale numero 8 del ranking ATP.