Vis Duemila euro di multa per i raccattapalle

Vis-Pescara nel mirino del giudice sportivo. Pesaro ha pagato a caro prezzo la gara vinta con la capolista. Il giudice sportivo ha avuto mano pesante,ndo dila Vis "per avere i suoi, durante il secondo tempo, ritardato volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni nonostante i numerosi inviti a cessare tale comportamento; in due occasioni, a gioco in svolgimento, calciavano il pallone in campo". Le altre ammende: Sestri Levante 1.000, Pescara 500 ("per essersi i suoi sostenitori arrampicati sulla recinzione e aver danneggiato i servizi igienici"), Ascoli 300, Pontedera 200. Dirigenti: inibizione fino al 26 novembre e 500di ammenda a Pasquale Foggia (Pescara) "per aver tenuto a fine primo tempo una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’arbitro".