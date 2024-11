Usa il referendum sull’aborto passa in sette Stati su dieci ma non aiuta Harris | il voto dem delle donne in calo rispetto al 2020

Leggi tutto su Open.online

Nella tornata elettorale di ieri, che ha consegnato la vittoria a Donald Trump, i cittadini statunitensi sonochiamati a esprimersi su diversi quesiti referendari. In 10, Arizona e Nevada (due deiswing state, dove ha trionfato il GOP), Florida, Nebraska, South Dakota, Missouri (rimasti tutti Red States) e New York, Maryland e Colorado (Blue States), si è votato per revocare la strettae inserirne il diritto nelle Costituzioni statali. Il tema dell’interruzione volontaria di gravidanza, tornato al centro dei dibattiti dopo il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade del giugno 2022 che ha demandato la questione ai singoli, è stato uno dei dossier più discussi della campagna elettorale. Sul quale i democratici, capitanati dalla vicepresidente, puntavano molte fiches per l’elezione.