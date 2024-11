Usa 2024 Trump è il nuovo presidente | cosa farà e cosa significa per l’Unione Europea?

Leggi tutto su Open.online

Donaldè stato eletto 47esimodegli Stati Uniti. O meglio, lo sarà quando i grandi elettori scelti nella tornata del 5 novembre si riuniranno verso metà dicembre. I Repubblicani ne hanno conquistati di più dei Democratici – la soglia della maggioranza è fissata a 270 – e dunque la votazione formale per portare il tycoon e il suo vice James David Vance alla Casa Bianca avverrà durante il processo noto come Collegio Elettorale. Dopodiché, ilCongresso degli Stati Uniti verificherà i voti del Collegio il 6 gennaio 2025 e solo allorasarà investito ufficialmente della carica. L’inaugurazione presidenziale, ovvero il momento in cui il neogiura sulla Costituzione, è prevista il 20 gennaio 2025. Economia Bisogna attendere almeno febbraio 2025 per vedere una piena operatività di