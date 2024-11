Usa 2024 il North Carolina resta repubblicano | Trump conquista il suo primo swing state

Leggi tutto su Open.online

Donaldvince in, uno dei sette «s» che decideranno la corsa alla Casa Bianca. Lo afferma l’Associated Press. Lo Stato del Sudest assegnava 16 grandi elettori. Carter e Obama sono gli unici democratici dal 1968 che l’hannoto (nel 1976 e nel 2008). Nel 2020 l’ex presidente vinse con un margine di 74mila voti. Negli ultimi tempi l’elettorato delsi stava spostando a sinistra: Charlotte, la città più grande, dal 2009 ha eletto soltanto sindaci democratici. Finora il tycoon hato 230 grandi elettori contro i 179 della vicepresidente. L’obiettivo per entrambi è arrivare al numero (magico): 270 grandi elettori. Chi fra Harris eli otterrà, governerà per i prossimi quattro anni. Ma adesso la strada per la vicepresidente si fa in salita.