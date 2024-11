Thesocialpost.it - Ucraina, Zelensky si sveglia con Trump Presidente degli Stati Uniti. Ora cambia tutto

Con la vittoria di Donaldnelle elezioni presidenziali, l’si interroga su quello che succederà ora. Ci sono profonde differenze di vedute fra “The Donald” e la precedente amministrazione in tema di politica estera. Si apre perciò una prospettiva diplomatica diversa per ilucraino, che come primo gesto ufficiale ha inviato le sue congratulazioni per la “vittoria elettorale impressionante” al candidato repubblicano. Il leader ucraino sa che ora dovrà prepararsi al dialogo con un interlocutore che promette di perseguire una linea più orientata al compromesso con la Russia rispetto al suo predecessore Joe Biden.: un nuovo dialogo per la pace?ha già incontratoa New York, durante un confronto in cui ha espresso la volontà di promuovere un accordo rapido tra Kiev e Mosca per porre fine alla guerra.