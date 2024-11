Teatro | all’Elicantropo Bambine care di Imperadori e Valentino

Leggi tutto su Ildenaro.it

Ha per tema la vita in orfanotrofio lo spettacolo ‘’ di Francescae Salvatore, che la compagnia Sineddocheporterà in scena, da giovedì 7 novembre alle ore 20.30 (repliche fino a domenica 10) nelElicantropo di Napoli, con Valeria Battaini, Francescae Anna Scola. L’allestimento, che vede alla regia Salvatoree tutor di progetto Giuliana Musso, e? stato ispirato da un ex orfanotrofio femminile, oggi sede della compagnia, a Montichiari in provincia di Brescia. Le «», ospiti dell’orfanotrofio femminile Fratelli Marazzi, dagli anni Quaranta agli anni Sessanta, sono oggi delle signore anziane che Sineddocheha voluto incontrare. Dall’ascolto dei loro racconti, sottolinea una nota, «un insieme di aneddoti a tratti assurdi, a tratti terribili, drammatici, si e? fatto spazio un forte sentimento di ingiustizia che ha spinto la compagnia a volerne fare un soggetto drammaturgico e a immaginare unche rimette al centro l’esperienza vissuta, la onora e, se possibile, la consola».