Ilnapolista.it - Sorrentino a Palermo lascia il dibattito: «Non voglio sentire nessuna interpretazione di Parthenope». «Cafone»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

ildopo dieci minuti. «Si è comportato da, ci ha trattati da cretini» Ecco la serata descritta da Repubblica. Si è alzato e se n’è andato dopo appena dieci minuti dindo in asso oltre trecento spettatori venuti apposta per lui. Paolosalutatra le polemiche. L’appuntamento per la visione di “” era al cinema Rouge et noir. Qualcosa è andato storto. Racconta Repubblica: Prende posto accanto al giornalista e direttore artistico del cinema, Gian Mauro Costa, esattamente come aveva fatto poco prima. Ma, stavolta, non ha voglia di starlo a. «Sentiamo le domande del pubblico», taglia subito corto, interrompendo sul nascere la conversazione con Costa. Sono tutti un po’ spiazzati. Qualcuno si fa avanti.