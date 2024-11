Lettera43.it - Presidenziali Usa, Trump vince anche in Georgia: avanti negli Stati chiave

Donaldè sempre più vicino alla Casa Bianca. Dopo la Carolina del Nord, il tycoon ha fatto suoun altro Statoconquistando laaggiudicandosi altri 16 grandi elettori. Il candidato repubblicano ha ottenuto oltre il 50 per cento delle preferenze, staccando di circa un punto e mezzo la rivale Kamala Harris, che si assesterebbe attorno al 48,4 per cento. The Donald sale così, secondo le proiezioni, a 251 grandi elettori in totale e si avvicina sempre più ai 270 necessari perre leUsa 2024. Gli basterebbe così la Pennsylvania, che ne assegna proprio 19, per aggiudicarsi le elezioni. Latorna dunque repubblicana dopo che nel 2020 Joe Biden riuscì a imporsi per poco più di 12 mila voti. Secondo la Cnn, Harris avrebbe ottenuto l’86 per cento degli elettori afroamericani, così come il 60 degli Under 30.