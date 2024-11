Posizioni economiche ATA Uil Scuola Rua | Attribuire i 645 milioni di euro ai lavoratori in attesa da anni Un danno per loro e per chi ormai è in pensione

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

Il 12 luglio 2024 il Ministro Valditara ha firmato il decreto relativo all’attribuzione delleper il personale ATA. Le, come noto, consistono in attività lavorative caratterizzate da autonomia operativa per svolgere ulteriori e più complesse mansioni in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo. A prevedere tali compensi è stata una sequenza contrattuale del luglio 2008 (art. 50 del contratto 2006-08). L'articoloATA, UilRua: “i 64,5diaiinda. Unpere per chiè in” .