Passeggia sul lungomare di Formia… ma è ai domiciliari | beccato dai carabinieri

Formia, 6 novembre 2024 – Stavando suldi Formia, ma lata non è andata a buon fine: l’uomo era infatti agli arrestied è stato rintracciato daidella Sezione Radiomobile di Formia. Il 56enne del luogo è stato arrestato per evasione ln particolare l’uomo, già tratto in arresto dagli uomini dell’Arma Forestale di Spigno Saturnia per il reato di incendio doloso e per questo sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla misura cautelare degli arresti, è stato rintracciato mentre stavando suldi Formia, in assenza di autorizzazione. L’arrestato, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove è stato sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare.