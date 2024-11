Ilnapolista.it - Panatta: «Sarebbe uno scandalo se Sinner venisse sospeso, ormai sembra che nulla possa scalfirlo»

L’ex tennista Adrianoè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport su Jannike l’imminente torneo Atp Finals (10-17 novembre) che si svolgerà a Torino.: «Caso doping?unosetorna per la prima volta nel nostro Paese da numero uno del mondo. Pensa che il tifo della Inalpi Arenain qualche modo condizionarlo? «A lui farà solo piacere, non misoffra certe cose». E allora cosa soffre? «Niente! O almeno così mi, poi può darsi che dentro. Ma quando gioca è sempre molto concentrato e sereno. Certo, nel 2021 quando arrivò alle Finals per sostituire Berrettini sentì la pressione e non andò benissimo. Sono passati tre anni e Jannik è un’altra persona, è cresciuto, maturato da ogni punto di vista». Quindi anche per lei è il favorito per la vittoria? «Senza dubbio.