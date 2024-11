Inter-news.it - LIVE Inter-Arsenal Primavera 3-0: Pinotti entra e fa un capolavoro!

Leggi tutto su Inter-news.it

è la quarta giornata della UEFA Youth League. La squadra di Andrea Zanchetta è a punteggio pieno e non ha ancora sbagliato un colpo in Europa. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14.30. Si gioca al Konami Youth Development Centre.3-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 71? Escono Maye, Spinacce, Zanchetta per Alexiou, Lavelli e Zarate. Appoggio al limite dell’area di Thiago Romano per, che prende il goniometro e infila la palla sotto l’incrocio dei pali sul lato destro della porta. 69? CAPOLAVOOOOOROOOOOO DIIIIIIIII! 68? Cocchi si diverte e supera un avversario con una veronica. Che bello veder giocare il terzino dell’! 63? Esce Annous per Clarke.