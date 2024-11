Sport.quotidiano.net - Lille-Juve 1-1, Thiago Motta: "Risultato non soddisfacente, ma ottima prestazione"

, 5 novembre 2024 - C'è un po' di rammarico in casantus dopo il pareggio per 1-1 contro il. Allo stadio Pierre Mauroy, in occasione della quarta giornata di Champions League, i bianconeri hanno fatto la gara, creando diverse occasioni da rete e concedendo davvero poco a David e compagni. Di positivo, senza dubbio, la reazione dopo lo svantaggio. "Volevamo un altro, abbiamo costruito tanto e avremmo avuto le occasioni per vincere - il pensiero dial termine dell'incontro - Dellasono contento. Sicuramente possiamo migliorare alcune cose ma dellain generale sono soddisfatto". Il progetto va avanti L'analisi del tecnico della Vecchia Signora entra poi nello specifico. "In fase offensiva potevamo fare meglio negli ultimi 20 metri, soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa è migliorata la qualità del gioco e si vedeva dall'inizio che affrontavamo una squadra che aspettava e cercare di contrattaccare e lì la qualità del gioco è molto importante, non far ripartire l'avversario, ma abbiamo trovato una squadra che sa cosa fa, è in grande fiducia, è stata una bella partita ma ho visto una grandeda parte dei ragazzi e ora dobbiamo recuperare per pensare al derby - sottolinea- Lo svantaggio? In un gol normalmente esistono degli errori che possiamo evitare sicuramente ma in generale abbiamo fatto un'partita dando continuità a quello che stiamo facendo, la squadra ha equilibrio, sa dove attaccare e sugli esterni li abbiamo creato difficoltà, abbiamo sfruttato anche le mezzali e i terzini che arrivano, sono contento della lettura dei ragazzi in campo, della gara che abbiamo fatto e ora dobbiamo recuperare bene e preparare la prossima partita che sarà importante perché è un derby e vogliamo giocarla al massimo e sono contento di quello che stiamo facendo fino ad oggi".