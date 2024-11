Ilfoglio.it - Libro senza nome

"Se avessimo la possibilità di ripristinare tutte le pagine strappate, bruciate e distrutte dai censori, nelle biblioteche non rimarrebbe spazio neanche per un ago”. "" della scrittrice armena Sushan Avagyan (uscito per Utopia nella traduzione dall’armeno orientale di Minas Lourian) è un romanzo sperimentale intimo e sofisticato che indaga l’atto del ricordare la storia dimenticata o peggio, ignorata – “E’ possibile ammazzare un’intera civiltà, una cultura, e sostenere che non sia mai esistita?”. Mette in scena un incontro immaginario tra Shuskanik Kurghinian e Zabel Yesayan, due scrittrici e femministe armene dell’inizio del Novecento, perseguitate e cancellate. Affida la ricostruzione della loro memoria alla conversazione tra l’io narrante, dattilografa / scrittrice / traduttrice dei versi di Kurghinian e l’amica Lara, studiosa di Yesayan, durante un viaggio negli archivi di Erevan.