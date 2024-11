Ilrestodelcarlino.it - L’esposto in procura: "Roncalceci, case a rischio in via Pugliese se piove"

Il Comitato ’Noi Ci Siamo’ annuncia un (ulteriore) esposto in. I problemi, racconta il comitato in una nota, riguardano la frazione ravennate di, che conta poco meno di 700 abitanti. "Non bastava il sovra alluvionamento del 2023, oggetto di un esposto in, adesso con la ricostruzione del ponte sulla viasi sono costruite le condizioni per creare rischi, pericoli e disagi per una parte dell’abitato di", riportano i cittadini. Questa strada "è da sempre la via di uscita dell’abitato verso Ravenna, volendo evitare la trafficata e pericolosa via Ravegnana, e adesso con il perdurare oltre ogni limite del cantiere del ponte di Ragone sul fiume Montone, è stata indicata come via alternativa per il traffico, compresi i camion che da questa strada non sono mai passati vista la sua sezione e il tipo di rilevato stradale tipico delle strade locali".