Sport.quotidiano.net - L’avversaria di oggi. L’Old Wild West ha la mano calda: suo il secondo miglior attacco

È tornata alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, e allora qualemodo per cavalcare un’onda finalmente positiva se non quella di un turno infrasettimanale, il terzo della stagione? La trasferta è quella di Udine, campo dove la Victoria Libertas tornerà per la prima volta dal 7 marzo 2009, anno dell’ultima stagione in Serie A dell’allora Snaidero Cucine; in quella sesta giornata di ritorno la Scavolini, che giunse ottava e fu poi eliminata al primo turno 3-0 perdella Montepaschi Siena, travolse i friulani 70-90 con 24 punti di Michael Hicks e 20 + 16 rimbalzi di Jeleel Akindele. Quest’la situazione è ben diversa, con l’Apu Udine che viaggia nelle zone alte della classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte, e quindi favorita sulla Carpegna Prosciutto, quart’ultima e alla ricerca di se stessa.