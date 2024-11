Sport.quotidiano.net - L’Ascoli si aggrappa al suo bomber. Di Corazza più della metà dei gol

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

è tornato.ha ritrovato la firma del suo uomo più prolifico e questo per l’allenatore Mimmo Di Carlo costituirà un fattore fondamentale da sfruttare in vista del delicatissimo scontro salvezza col Pontedera di domenica prossima (fischio d’inizio alle 15). In uno dei momenti più drammaticipropria storia il Picchio ora sa bene di potersire alla sua ancora di una possibile salvezza. E questa è fermamente rappresentata dal Joker bianconero che, grazie al gol messo a segno ad Arezzo nell’ultima trasferta, è salito a quota 7 reti e sul gradino più altoclassifica marcatori del campionato. Bottino arricchito da un’altra rete se consideriamo anche la marcatura realizzata in coppa lo scorso agosto. Non a caso inflitta sempre in casa dei toscani. Le ultime preoccupanti prestazioni e i terribili risultati inanellati dalla formazione di Di Carlo era combaciati con una breve fase di pausa che aveva visto il centravanti restare momentaneamente a secco per tre gare.