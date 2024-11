Ilgiorno.it - "La metamorfosi esterna riflette il cammino interiore"

"Per me, un cambio look rappresenta il riflesso di un cambiamentogià in atto: attraverso il mio lavoro cerco semplicemente di rendere questo cambiamento visibile anchemente". A dirlo è Irene Greco (nella foto), figura di spicco nel mondo dell’hair stylist e della moda, formatasi nel salone“Aldo Coppola” e fondatrice, nel 2017, della sua sua Hair Boutique in viale Piave 14. Abbracciando la proposta dell’associazione Scarpetta rossa, ha deciso di regalare un trattamento a sei donne che sono state vittime di violenze". È stata la prima volta che si è cimentata in un progetto del genere? Che emozione ha provato? "Sì, è stata la prima volta. Vorrei che il progetto non si esaurisse qui, che anzi diventasse una tradizione. Nel vedere queste donne così valorizzate ho provato una forte gioia, soprattutto perché abbiamo condiviso insieme un momento di bellezza, di rinascita.