La Certosa luogo che esige doppio rispetto

Vorrei segnalare il degrado di molte tombe nel Cimitero monumentale delladi Bologna, unstorico e artistico di grande valore. Sarebbe importante intervenire per restaurarle o almeno pulirle. Propongo di coinvolgere le università , permettendo agli studenti dei Beni Culturali di fare esperienza pratica in un progetto di recupero. Spero che questa iniziativa possa essere presa in considerazione per salvaguardare un patrimonio così prezioso per la nostra città .  Giorgio Colliva Risponde Beppe Boni L'oltraggio continuo ai cimiteri, comprese ruberie di fiori, viene alla luce in questi giorni poichè è appena trascorsa la giornata dedicata a chi non c'è più, ma il tema vale tutto l'anno. Sono oggetto di continue segnalazioni il degrado e l'incuria delle strutture dimenticate da certi Comuni che già si occupano male dei vivi quindi figuriamoci dei morti.