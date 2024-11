Spazionapoli.it - Kiwior Napoli, la mossa dell’Arsenal cambia tutto: novità sull’affare

Jakubè uno dei nomi seguiti dalin vista della prossima sessione di calciomercato: in questi minuti arrivanosulla posizione, proprietario del cartellino. Quali saranno i colpi che ilmetterà a segno nel prossimo mercato di riparazione di gennaio? L’organico a disposizione di Antonio Conte è già di ottimo livello, ma è chiaro che l’imperativo in casa azzurra è quello di alzare comunque l’asticella. Per questo, a gennaio non è escluso che il club azzurro possa intervenire per puntellare la rosa. con la difesa che sembra essere il reparto principalmente indiziato per possibili. Il nome tenuto particolarmente d’occhio dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna sembra essere quello di Jakub, calciatore di proprietà, con un passato in Serie A in maglia Spezia.