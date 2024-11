Inter-news.it - Inter-Arsenal, da oggi in Champions League cambia l’orizzonte

vale per la quarta giornata di. Alle 21 al Meazza si arriva a metà fase campionato, con la seconda sfida contro una squadra di prima fascia. CAMBIO DI ROTTA –segna non l’inizio della seconda metà del girone come negli anni scorsi, ma la fine della prima metà della fase campionato. Che, complici i risultati di ieri, sta assumendo una fisionomia abbastanza particolare. Il fatto che diverse big d’Europa (Manchester City e Real Madrid ieri, ma anche Bayern Monaco, Barcellona e PSG nelle prime giornate e che scenderanno in campo stasera) abbiano già steccato più volte crea un solco pesante in classifica. Che porterà, inevitabilmente, qualche sorpresa fra le prime otto. Quelle che saltano gli spareggi di febbraio e vanno direttamente agli ottavi. Deve diventare l’obiettivo dell’: non più “qualificarsi e basta”, ma “qualificarsi fra le migliori”.