Il ritorno di Donald Trump

è ufficialmente presidente in pectore degli Stati Uniti. Secondo Politico, il tycoon ha conquistato almeno 277 grandi elettori, superando così la fatidica soglia dei 270 necessari per arrivare alla Casa Bianca. Non solo.ha anche ottenuto la maggioranza nel voto popolare: l’ultimo candidato repubblicano a conseguire questo risultato era stato George W. Bush nel 2004. Il magnate si avvia quindi a essere il primo presidente americano, dopo Grover Cleveland, a effettuare due mandati non consecutivi. “Questo è stato, credo, il più grande movimento politico di tutti i tempi. Non c'è mai stato niente del genere in questo Paese, e forse anche oltre. E ora raggiungerà un nuovo livello di importanza perché aiuteremo il nostro Paese a guarire”, ha dichiarato nel discorso per la vittoria.