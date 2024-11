Bergamonews.it - Il rettore Cavalieri: “Ogni giorno costruiamo un patrimonio immateriale, improntato sui principi di equità e inclusione sociale”

Bergamo. Una prolusione appassionata che fa ripercorre i traguardi raggiunti e le sfide per i prossimi anni. Ecco il testo integrale delSergioletto nell’Aula Magna Sant’Agostino in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2024/2025. Benvenute e benvenuti all’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2024-2025 dell’Università degli studi di Bergamo. Desidero rivolgere un personale ringraziamento alla Sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, all’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, al Vice-presidente della Provincia di Bergamo Umberto Valois e a tutte le autorità religiose, politiche, civili e militari per l’attenzione mostrata anche quest’anno con la vostra presenza in questo importanteper la nostra Università. Come sapete, l’inaugurazione dell’anno accademico non rappresenta solo un momento di celebrazione e condivisione con le comunità, universitaria e locale, delle politiche e delle azioni strategiche dell’Ateneo.